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الإصابة تهدد موسم محمد عبدالشافي مع أهلي جدة

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كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الاثنين أن موسم النجم الدولي المصري محمد عبد الشافي مع فريقه أهلي جدة أصبح مهددًا بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب

في الركبة.

وبينت المصادر أن الجهاز الطبي في الأهلي يسعى لتجهيز عبد الشافي من خلال وضع برنامجًا علاجيًا مكثفًا

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للاعب على أمل العودة إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة نظرًا لحاجة الراقي لخدماته نتيجة ضغط المباريات.

وأشارت المصادر أنه في حالة استجابة اللاعب للبرنامج التأهلي سيكون قادرا على العودة للملاعب خلال 3 أسابيع.

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