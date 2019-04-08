مواعيد مباريات الاتحاد والجزيرة في نصف نهائي دوري السلة

تقام بين الاتحاد السكندري والجزيرة خمس مباريات في نصف نهائي بطولة دوري الرجال لكرة السلة. وتقام المباريات الخمس خلال شهر أبريل الجاري أيام 13 و 14 في صالة سبورتنج، وأيام 17 و 18 في صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، ويوم 21 بصالة الإسماعيلية. وتأهل الاتحاد على حساب مصر للتأمين بينما صعد الجزيرة على حساب طلائع الجيش.

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