هاني أبو ريدة يتدخل لحل أزمة لقاء الأهلي وصن داونز

تدخل المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لحل أزمة ملعب مباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري لها يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوريأبطال أفريقيا لكرة القدم. ويكثف أبو ريدة من اتصالاته مع الأمانة العامة للقوات المسلحة من أجل إقامة المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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