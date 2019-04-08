تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين في لقاء صن داونز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي الأخيرة تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الاثنين. مران الفريق الجماعي صباح اليوم الاثنين. وأدى اللاعبون المشاركون في مباراة صن داونز تدريبات خفيفة قبل استكمال التدريبات في «الجيم». ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز والمقرر لها على استاد بتروسبورت.

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