اتحاد الكرة: مباراة الأهلي والمقاصة ستقام في موعدها

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن ما تردد عن تأجيل مباراة الأهلي

والمقاصة المقرر لها بعد غد الأربعاء في الدوري غيرصحيح.

قال عامر، إنه لا نية لتأجيل المباراة أو تعديل موعد لقاء الزمالك أمام المصري المقرر له الخميس المقبل في الدوري.