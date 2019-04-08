اتحاد الكرة: مباراة الأهلي والمقاصة ستقام في موعدها

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن ما تردد عن تأجيل مباراة الأهليوالمقاصة المقرر لها بعد غد الأربعاء في الدوري غير
صحيح.
قال عامر، إنه لا نية لتأجيل المباراة أو تعديل موعد لقاء الزمالك أمام المصري المقرر له الخميس المقبل في الدوري.
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