موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السلة للرجال

تجمع صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر بين رجال سلة الأهلي والزمالك في خمس مباريات ببطولة نصف نهائي دوري الرجال. ببطولة نصف نهائي دوري الرجال. ومن المقرر أن تنطلق المباريات في أيام 15،16،18، 19، 21 أبريل الجاري. جدير بالذكر تأهل الأهلي حامل اللقب على حساب سموحة بينما صعد الزمالك على حساب سبورتنج.

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