اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه تنزانيا في دورة شمال أفريقيا

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2001 مع منتخب تنزانيا، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدورة شمال أفريقيا للمنتخبات تحت 18 سنة. شمال أفريقيا للمنتخبات تحت 18 سنة. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بملعب توليب ببرج العرب ويسبقها مباراة الجزائر والمغرب. وكان منتخبنا قد فاز في الجولة الأولى أول أمس على كينيا بهدف دون رد.

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