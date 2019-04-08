انتظم وليد سليمان وشريف إكرامي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق اليوم الاثنين بعد التعافي من الإصابة التي تعرضها لها. الاثنين بعد التعافي من الإصابة التي تعرضها لها. وشارك اللاعبان في المران اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمواجهتي المقاصة بالدوري وصن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان وشريف إكرامي ينتظمان في تدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.