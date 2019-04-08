رياضة | وزير الرياضة يهنئ محمد أيمن بعد تتويجه بالميدالية الذهبية بكأس الرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يهنئ محمد أيمن بعد تتويجه بالميدالية الذهبية بكأس الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب محمد أيمن لاعب المنتخب المصري للتايكوندو بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس " بالمغرب " وزن فوق 87 كجم.

وأشاد الدكتور وزير الشباب والرياضة بالإنجازات التي تحققها المنتخبات القومية مؤكداً أن الوزارة تقف خلف الجميع لتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات ورفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية والعالمية .

وتوج أيمن بالذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب الجابون انتوني اوبامي، صاحب فضية أولمبياد لندن و صاحب برونزية بطولة العالم ٢٠١٥. و كان أيمن قد فاز في دور ربع النهائي على بطل النيجر عبد العزيز ايسوفو، صاحب فضية اولمبياد ريو ٢٠١٦ و ذهبية بطولة العالم ٢٠١٧.

وقد شارك المنتخب الوطني في منافسات البطولة ب ١١ لاعب و لاعبة.