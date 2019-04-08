رياضة | تطورات جديدة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الإعلان عن صفقة جديدة، من أهم أولويات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف المرينجي، بعد عودة المدرب الفرنسي.

ويعتبر البلجيكي ايدن هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، هو الصفقة المرتقبة في ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وصول اللاعب والملكي إلى اتفاق.

وكانت صحيفة الماركا الإسبانية، قد أكدت أن ايدن هازارد بات قريب للغاية من الانتقال لصفوف ريال مدريد حيث تدور أنباء عن اتفاق وشيك بين الأطراف الثلاثة في الأيام القادمة.

وقال زين الدين زيدان مؤخرًا، عن نجم تشيلسي، إنه لاعب رائع، رافضاً تأكيد اهتمام ريال مدريد علنًا بأيدن هازارد، خلال الميركاتو الصيفي

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سينظر لاعبو فريق ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى في جذب لاعب خط الوسط المهاجم في تشيلسي، وستكون نتيجة هذه المسألة إيجابية بالنسبة لريال مدريد.

أعلن اليوم الاثنين، تطورات جديدة في الصفقة المنتظرة، حيث أنه بخلاف ثقة ريال مدريد فيالتعاقد مع هازارد، خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن اللاعب البلجيكي بات يحظى بدعم عدد كبير من نجوم الميرنجي قبل وصوله لمرتقب.

وكانت الصف الإنجليزية قد اكدت على الثقة الكبيرة بين اللاعب وريال مدريد، ولكن ما رجح الكفة خلال الفترة الحالية، هو رغبة عدد كبيرة من نجم ريال مدريد في وصول هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في الواقع، سيضطر اللاعب البلجيكي الدولي لمغادرة تشيلسي، خاصة أنه سيحصل على عقد لمدة عام واحد فقط مع النادي في لندن.