رياضة | مدافع الزمالك مهدد بالغياب عن أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك مهدد بالغياب عن أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بات التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك مهدد بالاستبعاد النهائي من قائمة منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2019.
ووصلت لبعض المعلومات للاعب عن نية الجهاز الفني للمنتخب التونسي بعدم ضمه للقائمة النهائية والتحفظ على مستواه مع الزمالك من الأساس والبحث عن بدلاء له لتجهيزه للمعسكرات القادمة لكن اللاعب تواصل مع بعض المسئولين هناك وشدد على أهمية تواجده مع المنتخب التونسي وطلب مراقبته مع الزمالك في اللقاءات القادمة وتعهد بعلاج بعض السلبيا.
وكان النقاز قد تم استبعاده من المعسكر الأخير للمنتخب التونسي والذي شهد مواجهة اي سواتيني والجزائر والاعتماد على عناصر جديدة في الجبهة اليمنى وتجربتها.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم ببطولة الدوري بعد التعادل سلبيا مع حسنية أغادير المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.
كل نتائج مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية
انتهت مباريات ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وشهدت تفوق الأندية العربية وتحقيقها لنتائج جيدة.
نكانا × الصفاقسي
خسر الصفاقسي التونسي خارج أرضه أمام نكانا الزامبي بنتيجة 2-1 ويكفيه الفوز بهدف نظيف في العودة
جورماهيا × نهضة البركان
فاز فريق نهضة بركان المغربي خارج أرضه على جورماهيا الكيني بهدفين نظيفين
النجم الساحلي × الهلال
فاز النجم الساحلي 3-1 بملعبه على الهلال السوداني وهي نتيجة تصب في صالحه قبل مباراة العودة بالسودان
حسنية أغادير × الزمالك
فرض فريق الزمالك التعادل السلبي على حسنية أغادير المغربي خلال لقاء الذهاب في المغرب.
فاروق جعفر: الزمالك استفاد من سقوط الأهلي
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من درس خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال مباراته أمام حسنية أغادير اليوم الأحد بربع نهائي الكونفيدرالية.
وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك نجح في تحقيق نتيجة إيجابية وعليه الفوز في القاهرة بهدف واحد على الأقل لضمان الصعود، مشيرًا إلى أن الزمالك استفاد من درس خسارة الأهلي أمام صن داونز خاصة في إغلاق مساحات الملعب أمام حسنية أغادير.
وأضاف فاروق جعفر أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أصبح يغير من فكره ويعتمد على تأمين دفاعه في بعض الأوقات، مُكملًا: "مش عيب إنك تدافع".
وواصل أن الزمالك عليه عدم تعجل الفوز في العودة، وتأمين دفاعه حتى الدقيقة 60 أو 65، وبعد ذلك مع الدفعة المعنوية والشحن الجماهيري سيصبح الفريق قادر على التسجيل.