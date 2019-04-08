رياضة | مدافع الزمالك مهدد بالغياب عن أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك مهدد بالغياب عن أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك مهدد بالاستبعاد النهائي من قائمة منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2019.

ووصلت لبعض المعلومات للاعب عن نية الجهاز الفني للمنتخب التونسي بعدم ضمه للقائمة النهائية والتحفظ على مستواه مع الزمالك من الأساس والبحث عن بدلاء له لتجهيزه للمعسكرات القادمة لكن اللاعب تواصل مع بعض المسئولين هناك وشدد على أهمية تواجده مع المنتخب التونسي وطلب مراقبته مع الزمالك في اللقاءات القادمة وتعهد بعلاج بعض السلبيا.

وكان النقاز قد تم استبعاده من المعسكر الأخير للمنتخب التونسي والذي شهد مواجهة اي سواتيني والجزائر والاعتماد على عناصر جديدة في الجبهة اليمنى وتجربتها.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم ببطولة الدوري بعد التعادل سلبيا مع حسنية أغادير المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.