رياضة | إيفونا يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفونا يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق رسالة دعم للاعبي المارد الأحمر قبل مباراة الإياب أمام صن داونز ببطولة إفريقيا.

وكتب "إيفونا" عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يجب أن تكونوا على استعداد جيد عقليا لهذه المباراة، العودة إلى الوطن، لا شيء مستحيل دائما" .

ولعب إيفونا في الاهلي موسم 2015-2016 قبل ان ينتقل الي الدوري الصيني، وحاليا يلعب في نادي قونيا سبور التركي.

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام صن داونز بخماسية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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