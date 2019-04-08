رياضة | إيفونا يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفونا يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق رسالة دعم للاعبي المارد الأحمر قبل مباراة الإياب أمام صن داونز ببطولة إفريقيا.
وكتب "إيفونا" عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يجب أن تكونوا على استعداد جيد عقليا لهذه المباراة، العودة إلى الوطن، لا شيء مستحيل دائما" .
ولعب إيفونا في الاهلي موسم 2015-2016 قبل ان ينتقل الي الدوري الصيني، وحاليا يلعب في نادي قونيا سبور التركي.
وسقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام صن داونز بخماسية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
تدريبات بدنية للغائبين عن مباراة الأهلي وصن داونز
خاض لاعبو الأهلي الغائبين عن مباراة صن داونز الجنوب إفريقي تدريبات بدنية قوية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الإثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقاد أليخاندرو مخط الأحمال التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، لرفع معدل اللياقة البدنية لهم.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.