رياضة | أيمن حفني يثير أزمة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني يثير أزمة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في أزمة خلال الأيام الماضية على خلفية إدعاء اللاعب للإصابة وغيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية لغضبه لعدم المشاركة في مباراة القمة مما دفع جروس لاستبعاده بعدها من مواجهتي سموحة ببطولة الدوري وحسنية أغادير بالكونفدرالية الافريقية.

ويسعى الجهاز المعاون للفريق لحل الأمر بشكل ودي بين المدرب واللاعب والاستفادة من وجوده مع الفريق خلال الفترة القادمة بسبب صعوبة الاعتماد على أوباما بمفرده لنهاية الموسم وعدم وجود بديل له لكن جروس غاضب بشدة بسبب سياسة لي الذراع من جانب اللاعب وهو ما دفعه لمعاقبته في المباريات الماضية