رياضة | أيمن حفني يثير أزمة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني يثير أزمة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسبب أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في أزمة خلال الأيام الماضية على خلفية إدعاء اللاعب للإصابة وغيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية لغضبه لعدم المشاركة في مباراة القمة مما دفع جروس لاستبعاده بعدها من مواجهتي سموحة ببطولة الدوري وحسنية أغادير بالكونفدرالية الافريقية.
ويسعى الجهاز المعاون للفريق لحل الأمر بشكل ودي بين المدرب واللاعب والاستفادة من وجوده مع الفريق خلال الفترة القادمة بسبب صعوبة الاعتماد على أوباما بمفرده لنهاية الموسم وعدم وجود بديل له لكن جروس غاضب بشدة بسبب سياسة لي الذراع من جانب اللاعب وهو ما دفعه لمعاقبته في المباريات الماضية
كل نتائج مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية
انتهت مباريات ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وشهدت تفوق الأندية العربية وتحقيقها لنتائج جيدة.
نكانا × الصفاقسي
خسر الصفاقسي التونسي خارج أرضه أمام نكانا الزامبي بنتيجة 2-1 ويكفيه الفوز بهدف نظيف في العودة
جورماهيا × نهضة البركان
فاز فريق نهضة بركان المغربي خارج أرضه على جورماهيا الكيني بهدفين نظيفين
النجم الساحلي × الهلال
فاز النجم الساحلي 3-1 بملعبه على الهلال السوداني وهي نتيجة تصب في صالحه قبل مباراة العودة بالسودان
حسنية أغادير × الزمالك
فرض فريق الزمالك التعادل السلبي على حسنية أغادير المغربي خلال لقاء الذهاب في المغرب.
فاروق جعفر: الزمالك استفاد من سقوط الأهلي
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من درس خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال مباراته أمام حسنية أغادير اليوم الأحد بربع نهائي الكونفيدرالية.
وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك نجح في تحقيق نتيجة إيجابية وعليه الفوز في القاهرة بهدف واحد على الأقل لضمان الصعود، مشيرًا إلى أن الزمالك استفاد من درس خسارة الأهلي أمام صن داونز خاصة في إغلاق مساحات الملعب أمام حسنية أغادير.
وأضاف فاروق جعفر أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أصبح يغير من فكره ويعتمد على تأمين دفاعه في بعض الأوقات، مُكملًا: "مش عيب إنك تدافع".
وواصل أن الزمالك عليه عدم تعجل الفوز في العودة، وتأمين دفاعه حتى الدقيقة 60 أو 65، وبعد ذلك مع الدفعة المعنوية والشحن الجماهيري سيصبح الفريق قادر على التسجيل.