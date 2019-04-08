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رياضة | وليد أزارو يحرج "لاسارتي" قبل مواجهة مصر المقاصة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يحرج "لاسارتي" قبل مواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، تألق لافت للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

ويسعى أزراو للعودة مجددا لتشكيل الفريق الأساسي بعدما جلس على مقاعد البدلاء منذ عودته من الإصابة التي لحقت به في يناير الماضي، لحساب زميله مروان محسن.

كما شهد المران حالة من التشجيع للاعبي الفريق الأحمر مع بعضهم البعض، في محاولة لفرض حالة من التركيز خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة هامة أمام مصر المقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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تدريبات بدنية للغائبين عن مباراة الأهلي وصن داونز

خاض لاعبو الأهلي الغائبين عن مباراة صن داونز الجنوب إفريقي تدريبات بدنية قوية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الإثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد أليخاندرو مخط الأحمال التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، لرفع معدل اللياقة البدنية لهم.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب العودة أمس من جنب إفريقيا بعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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