رياضة | مفاجأة سارة لبرشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لبرشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، اقترب من الانضمام لقائمة الفريق المسافرة إلى إنجلترا، استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد، بملعب أولد ترافورد، في ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن ديمبلي الذي عانى من إصابة في الساق اليسرى خلال مواجهة ليون في 13 مارس الماضي، بدأ بالفعل المشاركة في التدريبات مع زملائه الأسبوع الماضي، واقترب من التواجد أمام مانشستر يونايتد.

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وأضافت الصحيفة أن ديمبلي سيتلقى التصريح الطبي بعد تدريبات اليوم الإثنين، أو غدًا ليصبح على استعداد للمشاركة برفقة البلوجرانا بالفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، والجهاز الطبي، ليس لديهم أي نية للمخاطرة بالجناح الفرنسي، لاسيما وأن الظروف المحيطة بالمباراة لا تدفع المدرب على إشراك ديمبلي، خاصة أنها مباراة ذهاب، ولا تزال هناك موقعة الإياب في كامب نو.

واختتمت الصحيفة أن السبب الثاني وراء رفض فالفيردي المخاطرة بديمبلي، هو تواجد فيليب كوتينيو، الذي لعب مباراة جيدة أمام أتلتيكو مدريد السبت الماضي، بجانب إمكانية أن يحل محله البرازيلي مالكوم أيضًا.