رياضة | طبيب الأهلي يطمئن على "رمضان ومعلول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يطمئن على "رمضان ومعلول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الثنائي رمضان صبحي وعلي معلول لاعبا الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واطمئن محمود على حالة الثنائي بعدما خاض تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانزيوم، للمشاركين أمام صن داونز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.