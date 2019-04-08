رياضة | تولوكا يسحق مونتيري في الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تولوكا يسحق مونتيري في الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحق تولوكا، نظيره مونتيري بنتيجة 5-1، أمس الأحد، ليحرمه من الاقتراب من صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم، وذلك في ختام الجولة الـ 13 من عمر المسابقة.

تقدم تولوكا بثلاثية من خلال ويليام دا سيلفا وفيليبي بارادو "هدفين"، قبل أن يقلص تولوكا الفارق بهدف لرودولفو بيزارو في الدقيقة 72.

بعدها عاد أصحاب الأرض لتسجيل هدفين عن طريق أليكسيس كانيلو وآلان ميدينا.

وتجمد رصيد مونتيري بهذه الخسارة عند 23 نقطة في المركز الثالث، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن ليون المتصدر، وبـ 6 نقاط خلف تيجريس الوصيف، أما تولوكا رفع رصيده إلى 17 نقطة محتلًا المركز العاشر.

بينما انتهى لقاء سانتوس أمام باتشوكا بالتعادل السلبي، ليرفع سانتوس رصيده إلى 16 نقطة مقابل 21 نقطة لباتشوكا.

وكان ليون قد عزز من صدارته لجدول الدوري بفوزه 2-1 على نيكاكسا، محققا فوزه العاشر تواليا، وليعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز المتتالية في الدوري، والمسجل باسم كروز أزول لموسم 1971-1972.

