رياضة | الإعلان عن حكم موقعة الأبطال بين يوفنتوس وأياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن حكم موقعة الأبطال بين يوفنتوس وأياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تأكيد كارلوس ديل سيرو غراندي كحكم مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وأياكس يوم الأربعاء.

على الرغم من أنه يحكم في الدوري الأسباني منذ موسم 2011-2012 ، إلا أن هذا الموسم هو الأول من نوعه في دوري أبطال أوروبا.

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من بين مبارياته الأوروبية الثلاث في 2018-19 ، فاز فريق أياكس 3-0 على أيك أثينا في مرحلة المجموعات.

سوف يكون حكم الفار أسبانيًا آخر من ذوي الخبرة وهو أليخاندرو خوسيه هيرنانديز.

وفي الوقت نفسه ، سيشرف الحكم جيانلوكا روتشي في إيطاليا على مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على ملعب أولد ترافورد.