رياضة | الكشف عن حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين أن الإيطالي جيانلوكا روتشي (45 عامًا) سيتولى مهمة إدارة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، في دوري أبطال أوروبا.

وسيحل برشلونة ضيفاً على مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.، يوم الأربعاء المقبل.

ستكون هذه هي المرة الخامسة التي يديرها الحكم المولود في فلورنسا لنادي برشلونة، في دوري الأبطال.

وخلال المباريات الـ 4 السابقة التي أدارها جيانلوكا روتشي، فاز برشلونة فيها جميعاً.

برشلونة – باناثينايكوس: 3-0

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برشلونة – سلتيك: 2-1

برشلونة - نادي أبويل: 4-0

برشلونة – مانشستر سيتي 1-0

أما بالنسبة لمانشستر يونايتد، فقد حقق الشياطين الحمر تحت قيادة جيانلوكا روتشي، ثلاثة انتصارات وهزيمتين في خمس مباريات.

كانت المباريات الخاسرة ضد أولمبياكوس (2-0) في مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا 2013-14، و 2-1 ضد ريال مدريد في كأس السوبر 2017.