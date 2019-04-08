انت الان تتابع سان جيرمان يستهدف 4 صفقات في الميركاتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
توماس توخيل
أصبح باريس سان جيرمان قريبا للغاية من التتويج بلقب جديد في الدوري الفرنسي، ولم يعد أمامه سوى التفكير في لقب كأس فرنسا حتى نهاية الموسم، بعد خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا. ويتطلع مدرب الفريق توماس توخيل، إلى ضم 4 لاعبين جدد الموسم المقبل، للمنافسة بقوة على الألقاب، ولكن سيحتاج الفريق الفرنسي قبلها إلى بيع لاعبين للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف. ومن المنتظر أن يرحل، الصيف المقبل، كل من توماس مونير وجوليان دراكسلر ولايفين كورزاوا وكريستوفر نكونكو وستانلي نسوكي أدريان رابيو، بينما تحوم الشكوك حول الثنائي داني ألفيس وجيانلويجي بوفون.
ويتطلع توخيل للتعاقد مع العديد من لاعبي وسط الملعب، وعلى رأسهم إدريسا جاي، لاعب إيفرتون، وتانجوي ندومبيلي، لاعب ليون. وارتبط اسم متوسط ميدان مانشستر يونايتد أندير هيريرا بالانتقال أيضا إلى بطل الدوري الفرنسي، خاصة أن تعاقده مع الشياطين الحمر الصيف المقبل، كما يوجد لاعب نابولي ألان على رادار سان جيرمان. وفي
وفي حال فشل سان جيرمان في التعاقد مع بيتشيني، لاعب فالنسيا، سيبحث توخيل عن التعاقد مع أي من كريستيانو بيراجي لاعب فيورنتينا، وفيلبي لويز لاعب أتلتيكو مدريد، ودالي بليند لاعب أياكس، لتدعيم خط الدفاع.
وبعدما فشل سان جيرمان في التعاقد مع فرينكي دي يونج، الذي سينضم إلى برشلونة الموسم المقبل، يرغب الفريق الفرنسي في توجيه ضربة للعملاق الكتالوني بالتعاقد مع مدافع أياكس ماتياس دي ليخت، الذي سيتراوح ثمنه بين 70 و100 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يستهدف 4 صفقات في الميركاتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.