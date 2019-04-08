انت الان تتابع سان جيرمان يستهدف 4 صفقات في الميركاتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

توماس توخيل

أصبح باريس سان جيرمان قريبا للغاية من التتويج بلقب جديد في الدوري الفرنسي، ولم يعد أمامه سوى التفكير في لقب كأس فرنسا حتى نهاية الموسم، بعد خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا. ويتطلع مدرب الفريق توماس توخيل، إلى ضم 4 لاعبين جدد الموسم المقبل، للمنافسة بقوة على الألقاب، ولكن سيحتاج الفريق الفرنسي قبلها إلى بيع لاعبين للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف. ومن المنتظر أن يرحل، الصيف المقبل، كل من توماس مونير وجوليان دراكسلر ولايفين كورزاوا وكريستوفر نكونكو وستانلي نسوكي أدريان رابيو، بينما تحوم الشكوك حول الثنائي داني ألفيس وجيانلويجي بوفون.

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ويتطلع توخيل للتعاقد مع العديد من لاعبي وسط الملعب، وعلى رأسهم إدريسا جاي، لاعب إيفرتون، وتانجوي ندومبيلي، لاعب ليون. وارتبط اسم متوسط ميدان مانشستر يونايتد أندير هيريرا بالانتقال أيضا إلى بطل الدوري الفرنسي، خاصة أن تعاقده مع الشياطين الحمر الصيف المقبل، كما يوجد لاعب نابولي ألان على رادار سان جيرمان. وفي