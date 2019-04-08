كيف هرب مجلس الخطيب من فضيحة خماسية صن داونز؟

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في الوقت الذي اختفى فيه مسؤولو الأهلي عن المشهد بعد فضيحة صن داونز بدأت كتائبهم على السوشيال ميديا في المطالبة بحضور الجماهير وكأن الخسارة المذلة سببها عدم وجود الجماهير

٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

الأهلي وصن داونز

بعد ساعات قليلة من الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بدأت الصفحات الخاصة بالأهلي على «السوشيال ميديا» في الدعوة لزيادة عدد الجماهير في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يحتاج الفريق للفوز بنصف دستة أهداف دون مقابل من أجل العبور لنصف نهائي البطولة.

- اختفاء المجلس في الوقت الذي التزم فيه مسؤولو الأهلي الصمت عقب الخسارة المذلة من صن داونز واختفائهم جميعًا عن المشهد، بدأت الجماهير والصفحات الأهلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي في التحرك والمطالبة بفتح ملعب التتش لهم خلال تدريبات الفريق وزيادة عدد الجماهير في اللقاء، من 10 آلاف كما هو مقرر رسميا