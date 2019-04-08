كيف هرب مجلس الخطيب من فضيحة خماسية صن داونز؟

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في الوقت الذي اختفى فيه مسؤولو الأهلي عن المشهد بعد فضيحة صن داونز بدأت كتائبهم على السوشيال ميديا في المطالبة بحضور الجماهير وكأن الخسارة المذلة سببها عدم وجود الجماهير
٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
الأهلي وصن داونز
بعد ساعات قليلة من الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بدأت الصفحات الخاصة بالأهلي على «السوشيال ميديا» في الدعوة لزيادة عدد الجماهير في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يحتاج الفريق للفوز بنصف دستة أهداف دون مقابل من أجل العبور لنصف نهائي البطولة.
- اختفاء المجلس في الوقت الذي التزم فيه مسؤولو الأهلي الصمت عقب الخسارة المذلة من صن داونز واختفائهم جميعًا عن المشهد، بدأت الجماهير والصفحات الأهلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي في التحرك والمطالبة بفتح ملعب التتش لهم خلال تدريبات الفريق وزيادة عدد الجماهير في اللقاء، من 10 آلاف كما هو مقرر رسميا
في الوقت الذي التزم فيه مسؤولو الأهلي الصمت عقب الخسارة المذلة من صن داونز واختفائهم جميعًا عن المشهد، بدأت الجماهير والصفحات الأهلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي في التحرك والمطالبة بفتح ملعب التتش لهم خلال تدريبات الفريق وزيادة عدد الجماهير في اللقاء، من 10 آلاف كما هو مقرر رسميا إلى 60 ألف متفرج -وهي السعة الرسمية للاستاد- والغريب في الأمر أن أول تصريح رسمي خرج من الأهلي كان بعد 24 ساعة من الهزيمة التاريخية، وبعد انتشار دعوة الجماهير، حيث خرج محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء يعلن أن النادي يرغب في زيادة عدد الجماهير إلى 60 ألف مشجع في المباراة المقبلة أمام صن داونز.
المثير للدهشة أن مسؤولي الأهلي والكتائب الإلكترونية المؤيدة لهم على «السوشيال ميديا»، التي يديرها أبناء بعض المسؤولين في النادي وبعض المقربين من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بدأوا يختزلوا الفضيحة المدوية التي تعرض لها الأهلي أمام صن داونز في حضور الجماهير للقاء الإياب، وكأن شباك الفريق التي استقبلت 5 أهداف في لقاء الذهاب، سببها الرئيسي عدم وجود الجماهير الحمراء في جنوب إفريقيا، ولم يتطرق أي مسؤل للحديث عن فشل الجهاز الفني في إدارة اللقاء، وظهور اللاعبين بمستوى سيئ للغاية بدنيا وفنيا.
ويأتي تصريح المدير التنفيذي للنادي بشأن زيادة عدد الجماهير في اللقاء المقبل إلى 60 ألف مشجع ليؤكد أن إدارة النادي لا تزال تحركها السوشيال ميديا، ودائمًا ما تربط قراراتها برد فعل هذه الصفحات، حيث باتت الأخيرة هي مصدر الرعب لمجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب منذ توليه المسؤولية في شهر ديسمبر 2017، ولكن هل يعلم مجلس الأهلي أن آخر بطولة دوري أبطال حصل عليها الفريق عام 2013، خاض الأهلي منافساتها في جميع الأدوار دون حضور جماهيري فيما عدا المباراة النهائية أمام أورلاندو بطل جنوب إفريقيا.
- أزمات الجماهير
جماهير الأهلي التي تطالب الإدارة بحضورها لقاء الإياب أمام صن داونز، أثارت أكثر من أزمة في الفترة الماضية، ومع كل مرة يطلب فيها المجلس الحالي حضورها المباريات تخرج عن النص وهو ما حدث في لقاء مونانا الجابوني حيث قامت الجماهير بتوجيه هتافات معادية لقيادات في الدولة ونادي الزمالك ورئيسه، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة دفعت إدارة النادي لتقديم قاعدة البيانات الخاصة بالجمهور الذي حضر اللقاء إلى الجهات الأمنية.
وواصلت الجماهير تجاوزاتها في لقاء الأهلي وحوريا الغيني بعد أن قامت بسب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، كما وجهت الشباب لرئيس نادي الزمالك في المباراة وهو ما تسبب في قيام الاتحاد الإفريقي "كاف" بتوقيع عقوبات على الأهلي بتغريمه 20 ألف دولار وإقامة مباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ حيث يتم تطبيقها في حالة تكرار هذه المخالفة.
مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في دوري الأبطال شهدت خروج الجماهير عن النص حيث هاجمت أجهزة الدولة وبعض القيادات ولم يسلم نادي الزمالك ورئيسه من هذه التجاوزات مما يتسبب في إثارة الأزمات وتوتر الأجواء بين جماهير القطبين.
ويبقى السؤال الآن هل تستطيع إدارة الأهلي السيطرة على هذا العدد الكبير من الجماهير إذا تم الموافقة على حضور 60 ألف متفرج وهل تضمن عدم خروجهم عن النص، خاصة أن المباراة صعبة جدا وفرص الأهلي في حسمها ضئيلة، ما يعني أن اللقاء قد يشهد توترا جماهيريا لا يعلم عواقبه أحد في الوقت الذي تسعى خلاله الدولة المصرية وأجهزتها لتهدئة الأجواء بين الجماهير قبل انطلاق أمم إفريقيا.
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