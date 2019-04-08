انت الان تتابع صدمة..«برج العرب» يعتذر عن عدم استضافة الأهلي وصن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

الأهلي

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن إدارة ملعب برج العرب اعتذرت عن عدم استضافة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره صن داونز، في إطار مواجهات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل. وقال عامر حسين في تصريحات لإذاعة «90 90»، صباح اليوم الإثنين: «إدارة برج العرب لديها الحق بعد الانتقادات التي وجهت إليها عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك»، موضحا: «أتمنى الوصول إلى حل بسبب ضيق الوقت وبعدما أرسلنا خطابا للاتحاد الإفريقي بأن ملعب اللقاء هو برج العرب بالإسكندرية».

وأضاف عامر حسين: «هناك اتصالات مع الأمانة العامة في برج العرب للتراجع عن القرار. هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، سوف يتدخل للوصول إلى حل وإقامة المباراة في برج العرب»، مختتمًا: «لا توجد إمكانية لنقل المباراة إلى ملعب المقاولون العرب نهائيا». وكان مقررًا إقامة اللقاء على الملعب

وأضاف عامر حسين: «هناك اتصالات مع الأمانة العامة في برج العرب للتراجع عن القرار. هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، سوف يتدخل للوصول إلى حل وإقامة المباراة في برج العرب»، مختتمًا: «لا توجد إمكانية لنقل المباراة إلى ملعب المقاولون العرب نهائيا».

وكان مقررًا إقامة اللقاء على الملعب الواقع في الإسكندرية، لكن سوء أرضيته جعل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يطلب من نظيره المصري نقل المباراة إلى ملعب آخر، وبالفعل تم نقل المباراة إلى ملعب الجيش بالسويس، لكن الأهلي طلب إعادتها إلى ملعب برج العرب، وهو ما وافق عليه «كاف» رسميا.

الأهلي يحتاج في مواجهة الإياب، على الأقل، إلى خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، فهل يخبئ لنا الزمن ريمونتادا جديدة في تاريخ البطولة الإفريقية، أم انتهت مغامرة الأهلي في أدغال إفريقيا مبكرا؟

