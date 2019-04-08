انت الان تتابع عامر حسين يفجر مفاجأة بشأن جماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

جماهير الأهلي

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأمن لم يعلن موافقته الرسمية على 60 ألف مشجع، لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره نظيره ماميلودي صن داونز، في إطار مواجهات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل، مشددًا في تصريحات لإذاعة «9090»، صباح اليوم الإثنين أن الرقم المثبت هو 10 آلاف مشجع فقط، وأضاف أن الأمن من الوارد أن يوافق على زيادة العدد ولكنه لن يصل لـ 60 ألف مشجع.

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وأضاف عامر حسين، أن العدد سيتراوح بين 15 لـ 20 ألفا، مشيرًا الى أن الأمن يقترب من الموافقة على زيادة العدد، نظرا لأهمية المباراة وحاجة المارد الأحمر لجماهيره بشدة خلال تلك المواجهة الهامة. وكان عامر كشف أن إدارة ملعب برج العرب، اعتذرت عن استضافة مباراة الأهلي، قائلًا: «إدارة برج العرب لديها الحق