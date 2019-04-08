انت الان تتابع الجبلاية يكشف لـ«التحرير» محاولته إنقاذ مباراة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

اتحاد الكرة

كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأمن رفض إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره نظيره ماميلودي صن داونز، في إطار مواجهات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل، بملعب برج العرب، وقال «سويلم» في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الإثنين، أنه يجري محاولات هو وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، لاقناع الأمن بالموافقة على استضافة المباراة خاصة وأن هناك صعوبة في نقلها لضيق الوقت.

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وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات أن الأمن لم يعلن موافقته الرسمية على 60 ألف مشجع، لحضور مواجهة الأهلي، أمام نظيره صن داونز، مشددًا في تصريحات لإذاعة «9090»، صباح اليوم الإثنين أن الرقم المثبت هو 10 آلاف مشجع فقط، وأضاف أن الأمن من الوارد أن يوافق على زيادة العدد ولكنه لن يصل لـ 60 ألف