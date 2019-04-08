الخطيب ينفجر في لاعبي الأهلي ويجتمع مع هذا الثنائي

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٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
محمود الخطيب
انفجر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في وجه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك خلال الجلسة التي عقدها معهم، اليوم الإثنين، بعد ساعات من وصولهم للقاهرة، عقب السقوط بخماسية نظيفة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (سجلها ثيمبا زواني ووايني أريندسي وريكاردو ناسيمينتو وجاستون سيرينو وفاكاماني ماهلامبي)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وأدارها الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي، صاحب الـ33 عامًا، علمًا أن لقاء العودة سيقام السبت المقبل.
وعلمت «التحرير» أن محمود الخطيب فتح النار على لاعبي الفريق، في جلسة استمرت لأكثر من نصف ساعة، ثم عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة أخرى مع الثنائي الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. الأهلي سيخوض مواجهة الإياب، ويحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول
وعلمت «التحرير» أن محمود الخطيب فتح النار على لاعبي الفريق، في جلسة استمرت لأكثر من نصف ساعة، ثم عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة أخرى مع الثنائي الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
الأهلي سيخوض مواجهة الإياب، ويحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، فهل يخبئ لنا الزمن ريمونتادا جديدة في تاريخ البطولة الإفريقية، أم انتهت مغامرة الأهلي في أدغال إفريقيا مبكرًا؟
وذكرت تقارير أن إدارة برج العرب طلبت عدم استضافة لقاء الأهلي أمام صن داونز، علمًا أن الاتحاد الإفريقي (كاف) طلب في وقت سابق من نظيره المصري نقل المباراة إلى ملعب آخر، بسبب سوء أرضيته، ونقلت المباراة إلى ملعب الجيش بالسويس لكن الأهلي طلب إعادتها لبرج العرب وهو ما وافق عليه كاف رسميا يوم الأحد.
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