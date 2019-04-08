انت الان تتابع الخطيب ينفجر في لاعبي الأهلي ويجتمع مع هذا الثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

محمود الخطيب

انفجر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في وجه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك خلال الجلسة التي عقدها معهم، اليوم الإثنين، بعد ساعات من وصولهم للقاهرة، عقب السقوط بخماسية نظيفة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (سجلها ثيمبا زواني ووايني أريندسي وريكاردو ناسيمينتو وجاستون سيرينو وفاكاماني ماهلامبي)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وأدارها الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي، صاحب الـ33 عامًا، علمًا أن لقاء العودة سيقام السبت المقبل.

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وعلمت «التحرير» أن محمود الخطيب فتح النار على لاعبي الفريق، في جلسة استمرت لأكثر من نصف ساعة، ثم عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة أخرى مع الثنائي الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. الأهلي سيخوض مواجهة الإياب، ويحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول