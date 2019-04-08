انت الان تتابع مدرب المنتخب السابق: حارب على فرصتك.. الأهلي يقدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
الأهلي - صن داونز
ساند محمود فايز، محلل أداء المنتخب الوطني السابق في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، النادي الأهلي بعد سقوطه بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. الأهلي سيخوض مواجهة الإياب، السبت المقبل، ويحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، فهل يخبئ لنا الزمن ريمونتادا جديدة في تاريخ البطولة الإفريقية، أم انتهت مغامرة الأهلي في أدغال إفريقيا مبكرًا؟
وكتب محمود فايز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "مافيش مستحيل في الكرة رغم صعوبة المنطق، بس من امتى الكرة تعترف بالمنطق". وواصل محلل أداء الفراعنة السابق: "ساندنا الزمالك يوم خسارته 5-1 في تونس، وكان علي بعد جول من تحقيق المستحيل في القاهرة، رغم اللعب بعشرة لاعبين". مفيش
وكتب محمود فايز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "مافيش مستحيل في الكرة رغم صعوبة المنطق، بس من امتى الكرة تعترف بالمنطق".
وواصل محلل أداء الفراعنة السابق: "ساندنا الزمالك يوم خسارته 5-1 في تونس، وكان علي بعد جول من تحقيق المستحيل في القاهرة، رغم اللعب بعشرة لاعبين".
مفيش مستحيل في الكوره رغم صعوبة المنطق! بس من امتي الكوره تعترف بالمنطق؟— Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez) April 8, 2019
ساندنا الزمالك يوم خسارته 5-1 في تونس وكان علي بعد جول من تحقيق المستحيل في القاهره رغم اللعب بعشر لاعبين.
وانهارده هنساند الاهلي ومين يقدر يمنعه من الحلم بالتعويض! حاول وحارب علي فرصتك. الاهلي يقدر💪🏼
وأتم محمود فايز: "النهارده هنساند الأهلي ومين يقدر يمنعه من الحلم بالتعويض! حاول وحارب على فرصتك.. الأهلي يقدر".
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