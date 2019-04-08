انت الان تتابع الأهلي يرد على اعتذار «برج العرب» استضافة مباراة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد شحاتة ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

الأهلي - صن داونز

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لم تتلق أي مكاتبات أو خطابات رسمية أو حتى شفهية تفيد اعتذار استاد الجيش ببرج العرب، عن عدم إقامة مباراة العودة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مواجهات ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، علمًا أن لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي، شهد سقوط المارد الأحمر بخماسية نظيفة، سجلها ثيمبا زواني ووايني أريندسي وريكاردو ناسيمينتو وجاستون سيرينو وفاكاماني ماهلامبي، وأدارها الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي صاحب الـ33 عامًا.

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وواصل المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين: «لم نبلغ بأي شيء، والمباراة حتى الآن بالنسبة لنا على ملعب برج العرب». الأهلي سيخوض مواجهة الإياب، السبت المقبل، ويحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء،