انت الان تتابع 3 أندية تقرب جريث بيل من الرحيل عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

جاريث بيل

لم يعد السؤال الآن "هل سيكون جاريث بيل لاعبًا في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل؟"، بل "ما الأندية التي ترغب في التعاقد مع النجم الويلزي؟" وذلك بعد تعرضه لصافرات الاستهجان من جديد في فوز الريال بنتيجة 2-1 على إيبار، بسبب المستوى الباهت الذي ظهر به. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى وجود 3 أندية مهتمة بضم بيل، الأول هو مانشستر يونايتد الذي يحتاج إلى هداف يساعد الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسم 2012- 2013، خاصة أن إدارة الشياطين الحمر أنفقت الملايين على الصفقات، ولم يتمكن الفريق من المنافسة على لقب الدوري.

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أما ثاني الأندية المهتمة بضم الجناح الويلزي فهو بايرن ميونيخ، خاصة أن العملاق البافاري يتطلع للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 2013، وستكون الفرصة جيدة لبيل، للتألق هناك في ظل اقتراب الثنائي فرانك ريبيري وأرين روبين من الرحيل. وبإمكان بيل العودة إلى ناديه السابق توتنهام، خاصة أن