3 أندية تقرب جريث بيل من الرحيل عن ريال مدريد

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تحرير:خالد الفوي ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
جاريث بيل
لم يعد السؤال الآن "هل سيكون جاريث بيل لاعبًا في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل؟"، بل "ما الأندية التي ترغب في التعاقد مع النجم الويلزي؟" وذلك بعد تعرضه لصافرات الاستهجان من جديد في فوز الريال بنتيجة 2-1 على إيبار، بسبب المستوى الباهت الذي ظهر به. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى وجود 3 أندية مهتمة بضم بيل، الأول هو مانشستر يونايتد الذي يحتاج إلى هداف يساعد الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسم 2012- 2013، خاصة أن إدارة الشياطين الحمر أنفقت الملايين على الصفقات، ولم يتمكن الفريق من المنافسة على لقب الدوري.
أما ثاني الأندية المهتمة بضم الجناح الويلزي فهو بايرن ميونيخ، خاصة أن العملاق البافاري يتطلع للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 2013، وستكون الفرصة جيدة لبيل، للتألق هناك في ظل اقتراب الثنائي فرانك ريبيري وأرين روبين من الرحيل. وبإمكان بيل العودة إلى ناديه السابق توتنهام، خاصة أن
وبإمكان بيل العودة إلى ناديه السابق توتنهام، خاصة أن السبيرز خاضوا أول مباراة لهم على ملعبهم الجديد، ويملكون خط هجوم قويا، وبإمكان بيل أن يمنح الفريق الإضافة للمنافسة بقوة على الألقاب، وأصبح السبيرز من أقوى الفرق بالفعل، ولكن يكون الانتقال إليه بمنزلة خطوة للوراء بالنسبة للنجم الويلزي.
يُذكر أن بيل يقدم موسما سيئا للغاية، ولم يعد من الخيارات الأساسية في تشكيل الريال، على الرغم من الآمال التي عُقدت عليه لحمل الفريق بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، الصيف الماضي.
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