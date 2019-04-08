الان تتابع هازارد وماني وبوغبا.. صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد - لوئام:

فقد نادي ريال مدريد، خلال الموسم الجاري، لقب دوري أبطال أوروبا، وأقصي من كأس الملك، وخسر عمليا لقب الدوري الإسباني “الليغا”، فيما تسعى إدارة الملكي لعقد صفقات من العيار الثقيل، من أجل استعادة المنافسة القوية على الألقاب.

ونقلت وسائل الإعلام الرياضية في أوروبا، 3 أخبار، أشعلت صراع الميركاتو قبل بدايته، الأول عن صفقة “شبه مؤكدة”، يتبقى على إتمامها أيام قليلة، لانتقال نجم تشلسي إيدين هازارد إلى الملكي، أما المقابل فرقم فلكي يقدر بنحو 275 مليون دولار، مع راتب أسبوعي مذهل يبلغ نحو 460 ألف دولار.

كما نسبت صحيفة “ماركا” إلى مسؤولي المرينجي اقترابهم من ضم ساديو مانيمن ليفربول، علما بأن قيمة اللاعب السنغالي لا تقل وفق تقديرات عدة عن 95 مليون دولار.

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وفي محاولة لإسباغ المصداقية على النبأ أكدت “ماركا” أن “الريدز” ومدربهم يورغن كلوب قد بدأوا فعلا في البحث عن بديل لماني عقب رحيله “المؤكد”، وحددت أسماء منها مهاجم ليون ممفيس ديباي.

كما نقلت “ماركا” أيضا، أمس الأحد، أن ريال مدريد بدأ فعلا “عملية بول بوغبا” من أجل ضم اللاعب الفرنسي المتألق مع مانشستر يونايتد، وأوضحت أن صعوبة الصفقة “تتجلى في أن مانشستر يونايتد سيقوم بكل شيء من أجل الاحتفاظ بخدمات بوغبا، إلى جانب قيمة اللاعب المالية الكبيرة، التي تفوق 120 مليون يورو، قرابة 135 مليون دولار”.

لكن صفقات هازارد وماني وبوغبا ربما لا تشبع رغبات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، وعشاق الفريق في تدعيم الصفوف بالموسم المقبل، وهو ما بدا في أخبار أ نشرت قبل أيام قليلة عن استعداد ريال مدريد لضم “نجم أسطوري” آخر هو الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جرمان، وبمقابل مذهل آخر يقدر بنحو 315 مليون دولار.

ويحتاج ريال مدريد إلى نحو 820 مليون دولار لضم 4 لاعبين فقط، وهو رقم يبدو مستحيلا بالنظر إلى أي اعتبار منطقي، علما بأن أغلى لاعب في العالم حاليا، وهو البرازيلي نيمار لم تتجاوز قيمته نحو 250 مليون يورو.

يشار إلى أن أغلى لاعب اشتراه ريال مدريد في تاريخه كان الويلزي غاريث بيل من توتنهام عام 2013، وبمقابل نحو 113 مليون دولار.