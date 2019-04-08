الان تتابع تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، اليوم، اجتماعها غير العادي، بجدة، لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد خلفاً لتركي آل الشيخ، وجرت تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021.
وشهد الاجتماع مشاركة يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2021، بينما يعقد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعين لمجلس إدارته، سيكون الأول برئاسة حمد كالكبا مالبوم، الرئيس المكلف، والثاني برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
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