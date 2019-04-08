شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يشارك في تدريبات حراس المرمى بالأهلي بعد تعافيه من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات حراس المرمى صباح اليوم الإثنين.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تعافى شريف إكرامي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة التي حرمته من التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز.
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