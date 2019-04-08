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وليد سليمان ينتظم في مران الأهلي الجماعي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تعافى اللاعب من الإصابة في ركبته، حيث تواجد بقوة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز.

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