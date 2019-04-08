شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الاثنين؛ استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين في الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز.
وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد بعد العودة من جنوب أفريقيا، إثر خوض مباراته مع صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.
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