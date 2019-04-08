شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: فرجاني ساسي «شامبو وبلسم» الفريق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق والمحلل الحالي في قنوات «بي إن سبورتس»، لاعب الفريق الأبيض، التونسي فرجاني ساسي، والأدوار التي يقوم بها مع الفريق.

وقال «فاروق»، خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وحسنية أغادير التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء الأحد: «الزمالك كان الفريق الأفضل في العالم في 2003، بفضل امتلاكه نجوم كبار أمثال حسام وإبراهيم حسن وبشير التابعي وغيرهم، بينما كان هناك اسمين هما الأبرز: تامر عبدالحميد وحازم إمام، الأول يتحصل على الكرة والثاني يحافظ عليها وبيقدم المتعة، فرجاني ساسي عنده الاثنين 2×1 شامبو وبلسم، علشان كده رغم الغيابات نتيجة المباراة جيدة إلى حد كبير».