شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله لحارس الزمالك: شكرًا يا جنش يا جميل رحمتنا من التحفيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الفنان صلاح عبدالله الشكر إلى محمود عبدالرحيم جنش، حارس الزمالك، عقب تألقه في مباراة حسنية أغادير التي انتهت بالتعادل السلبي في ملعب المنافس.

ونشر «عبدالله»، المعروف بزملكاويته، تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، مرفقة بتعبيرات ضاحكة كتب فيها: «شكرا يا جنش يا جميل رحمتنا من التحفيل»، في إشارة إلى ظهوره بشكل مميز أنقذ الفريق من الهزيمة في المغرب.