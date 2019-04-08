برج العرب يجدد أزمة ملعب الأهلي وصن داونز في افريقيا

تجددت أزمة ملعب مباراة الأهلي وصن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد رفض إستاد برج العرب استضافة اللقاء.

ورفض الأهلي خوض اللقاء بملعب السويس، فيما تحفظ الأمن على قرار اللعب بملعب المقاولون العرب بالقاهرة، وبات برج العرب الحل المتاح خاصة بعد موافقة الاتحاد الأفريقي "كاف"، إلا أن هذا الرفض عقد الأمور مجددا.

ويشهد الوقت الحالي محادثات جديدة مع مسؤولي برج العرب، في محاولة لإقناعهم باستضافة اللقاء، وذلك بعد تدخل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وباقي مسؤولي الجبلاية.

وتابع "في حال الرفض سيكون الأقرب ملعب السويس خاصة وأنه لا توجد تحفظات أمنيه عليه بجانب موافقة الاتحاد الأفريقي "كاف".

يذكر أن الأهلي قد خسر بخماسية نظيفة في مواجهة الذهاب بجنوب أفريقيا وباتت فرصة الأحمر صعبة للغاية في لقاء العودة.