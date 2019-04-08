زميل ميسي يوافق على مجاورة كريستيانو رونالدو

قال تقرير صحفي إيطالي، إن نجم برشلونة، اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى الدوري الإيطالي، بداية من الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن الكرواتي راكيتيتش تواصل بالفعل مع يوفنتوس، وأعطى موافقته على الانتقال لصفوف الفريق بداية من الصيف المقبل.

وأضافت أن لاعب وسط برشلونة وضع فريق كريستيانو رونالدو كخيار أول، في حال عدم الاستمرارية في برشلونة، خاصة بعد تعاقد البلوجرانا مع فرينكي دي يونج، متوسط ميدان أياكس أمستردام.

يشار إلى أن راكيتيتش أوضح في تصريح سابق، أنه لا يريد مغادرة برشلونة، إلا أن وصول دي يونج قد يساهم في رحيله عن البلوجرانا.

وإذا رحل الكرواتي لليوفي، فسينتقل من اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى مزاملة كريستيانو رونالدو، وهي فرصة لم تتح لكثير من اللاعبين.