برشلونة يرفض المخاطرة بديمبلي

اقترب الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، من الانضمام لقائمة الفريق المسافرة إلى إنجلترا، استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد، بملعب أولد ترافورد، لحساب منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ديمبلي والذي عانى من إصابة في الساق اليسرى خلال مواجهة ليون في 13 مارس الماضي، بدأ بالفعل المشاركة في التدريبات مع زملائه الأسبوع الماضي، واقترب من التواجد أمام مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن ديمبلي سيتلقى التصريح الطبي بعد تدريبات اليوم الإثنين، أو غدًا ليصبح على استعداد للمشاركة برفقة البلوجرانا بالفترة المقبلة.

ونوهت الصحيفة إلى أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، والجهاز الطبي، ليس لديهم أي نية للمخاطرة بالجناح الفرنسي، لاسيما وأن الظروف المحيطة بالمباراة لا تدفع المدرب على إشراك ديمبلي، خاصة أنها مباراة ذهاب، ولا تزال هناك موقعة الإياب في كامب نو.

وتابعت أن السبب الثاني وراء رفض فالفيردي المخاطرة بديمبلي، هو تواجد فيليب كوتينيو، الذي لعب مباراة جيدة أمام أتلتيكو مدريد السبت الماضي، بجانب إمكانية أن يحل محله البرازيلي مالكوم أيضًا.