اعتماد 9 ألعاب في دورة الأندية العربية للسيدات 2020

بحثت اللجنة التحضيرية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بعض المستجدات الخاصة بالدورة، التي تنطلق في الشارقة خلال العام المقبل 2020، والاتفاق على 6 مخرجات رئيسية لتطوير واقع الدورة.

وشهد الاجتماع الذي ترأسته الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيس اللجنة التحضيرية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، اعتماد إرسال دعوات المشاركة للجان الأولمبية العربية، لتعميمها على الدول الأعضاء، وتوجيه الجهات الرياضية المختصة في الدول العربية، لاختيار الأندية المشاركة ضمن المعايير المعمول بها في هذا الشأن.

كما تم اعتماد 9 ألعاب على صعيد المنافسات الفردية والجماعية، وهي كرة السلة، وكرة الطائرة في الألعاب الجماعية، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والفروسية (القفز عن الحواجز)، ورياضة الكاراتيه.

وناقش اللقاء، آلية اختيار الألعاب ونظام التتويج، واستعراض موعد انطلاق الدورة والجدول الزمني لها، والتقرير الذي قدم عن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أمام مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال مشاركة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة العربية.