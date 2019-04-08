تعديل توقيت 3 مباريات بالجولة 22 للدوري الإماراتي

أجرت لجنة دوري المحترفين الإماراتية، تعديلات في توقيت 3 مباريات ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لتقام في الفترة المسائية الأولى، وذلك بناء على طلب من أصحاب حقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري.

ويأتي التعديل، رغبة في توفير تغطية تليفزيونية خاصة لنهائي بطولة كأس رئيس الإمارات، والذي سيجمع فريقي الظفرة وشباب الأهلي يوم 20 أبريل/نيسان الحالي.

وتقرر أن تقام مباراة الإمارات وشباب الأهلي في 5:55 مساء 24 أبريل/نيسان الجاري، واتحاد كلباء والشارقة في السادسة مساء يوم 26، ثم بني ياس والعين في 6:05 مساء يوم 27، فيما ستقام باقي مباريات الجولة 22، في نفس التوقيت المحدد مسبقا في جدول المسابقة.