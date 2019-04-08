الشباب يطلب تمديد إعارة "الزنكي" من القادسية

يخطط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الكويتي للحفاظ على لاعبه أحمد الزنكي المعار من صفوف فريق القادسية في الموسم المقبل.

وطلب مجلس إدارة نادي الشباب من نظيره في القادسية تجديد إعارة اللاعب أحمد الزنكي واستمراره مع الفريق لموسم آخر.

توصية من لجنة الكرة بنادي الشباب بقيادة جابر الزنكي، طالبت بتجديد إعارة اللاعب واستمراره مع الفريق لموسم جديد، بعد تألقه مع الفريق.

الشباب يبجث حسم موقفه أولاً في البقاء بدوري فيفا للدرجة الممتازة، في ظل تواجد الفريق في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

وانضم الزنكي إلى صفوف فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من صفوف القادسية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.