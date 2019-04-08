أزمة في منتخب الشباب السعودي قبل كأس العالم

يواجه المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً أزمة كبيرة في التحضيرات والاستعدادات لنهائيات كأس العالم للشباب.

وفشل انتظام تدريبات المنتخب السعودي للشباب لليوم الثاني على التوالي بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين عن المعسكر بسبب تعنت عدد من الأندية.

وغاب 14 لاعباً عن معسكر الأخضر السعودي في انطلاق المرحلة الثاني من تحضيرات كأس العالم الشهر المقبل في بولندا.

واضطر خالد العطوي مدرب المنتخب إلى إلغاء التدريب، بسبب وجود نقصاً حاداً في اللاعبين بسبب رفض الأندية انضمام لاعبيها للمعسكر.

وحضر 11 لاعباً فقط لمعسكر منتخب الشباب، بينهم حارس مرمى واحد، ولاعب آخر يكمل برنامجه التأهيلي.

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ويأتي اللاعبون الغائبون عن معسكر المنتخب السعودي من أندية الهلال والنصر والاتحاد والقادسية.

وأوقعت قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا، التي سُحبت في فبرايرالماضي، الأخضر السعودي في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي تستضيفها بولندا، في 23 مايوالمقبل.

وكان المنتخب السعودي للشباب قد حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2019، بعد بلوغه نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا.

ويتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب 2019 المقامة في بولندا، المنتخبات الأربعة التي تتأهل للمربع الذهبي في البطولة الآسيوية.