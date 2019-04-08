عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأحمر صباح اليوم بعد الخسارة الكبيرة أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 5-0.
وجاءت جلسة الخطيب عاصفة مع لاعبي الأحمر عبر خلالها عن صدمته الشديد من مستواهم الذي ظهروا به في اللقاء.
ووبخ رئيس الأهلي، مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وباقي أفراد الجهاز الفني خاصة وان الخسارة بمثابة فضيحة في تاريخ النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة خاصة بين الخطيب ولاعبي الأهلي..والرئيس يوبخ الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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