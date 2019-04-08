ساري يُحدد مصير كوفاسيتش

أكد ماوريسيو ساري المدرب الايطالي لنادي تشيلسي أن ناديه يأمل في تحويل إعارة لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى بيع بنهاية الموسم الحالي وذلك عقب تألق اللاعب المعار من صفوف ريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

المدرب الايطالي الشهير قال في تصريحات نقلتها شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية: "كوفاسيتش يلعب معنا على سبيل الإعارة، ولكنني أرغب بشدة أنّ يبقى هنا وألا يعود إلى ريال مدريد في الصيف".

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وأكمل: "نواجه العديد من المشاكل في مركزه، لأننا لا نملك سوى جورجينيو فقط، في رأيي، كوفاسيتش يُمكن أنّ يُصبح لاعب وسط جيد جدًا في أكثر من مركز".

وأضاف: "بالتأكيد هو ليس لاعب خط وسط دفاعي (إرتكاز) في الوقت الحالي، أنا أفضل تواجد نغولو كانتي في هذا المركز لكونه متخصص أكثر في أداء الأدوار الدفاعية في الوسط".

وأنهى مدرب تشيلسي تصريحاته: "في آخر مباراة لعبناها، جورجينيو لمس الكرة 161 مرة، لذا، من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتواجد لاعب مثله في الوسط يمكنه توزيع الكرات والتمرير، أنّ يكون لدينا لاعب من طراز مهاري في هذا المركز، لاعب جيد، لتحريك الكرة، وليس من أجل تمريرها فقط!".