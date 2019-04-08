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الوحدة يتذوق طعم الفوز الأول مع براون

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أول ثلاث نقاط في عهد المدير الفني الجديد الأرجنتيني براون، بفوزه على ضيفه الاتفاق 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ضمن الجولة الـ26 لدوري الأمير للمحترفين.

وكان مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، أعلن تعاقد النادي مع براون في 20 مارس الماضي خلفا للمصري المقال أحمد حسام ميدو.

وبفوزه على الاتفاق، يكون الوحدة قد استعاد نغمة الانتصارات بعد أن غابت عنه نحو 45 يوما، حيث يعود آخر فوز له إلى 22 فبراير، وكان على حساب فريق أحد متذيل الترتيب في إطار مواجهات الأسبوع الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تعادل بعدها أمام الباطن (1-1)، والهلال (1-1)، وخسر من النصر (0-4)، ومن التعاون في الدوري (0-1) وفي كأس خادم الحرمين الشريفين (0-3).

مباريات تحت إدارة براون

التعاون والوحدة في الدوري

(1 - 0 للتعاون)

الوحدة والتعاون في كأس الملك

(3-0 للتعاون)

الوحدة والاتفاق في الدوري

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(3-1 للوحدة)

المباريات المتبقية للوحدة في الدوري

الجمعة 12 أبريل

الوحدة والفيصلي

الجمعة 19 أبريل

الأهلي والوحدة

السبت 11 مايو

الوحدة والقادسية

الخميس 16 مايو

الفيحاء والوحدة


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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