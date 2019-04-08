شكرا لقرائتكم رسميا.. برج العرب يرفض استضافة مباراة الأهلى وصن دوانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من مسئولى ستاد برج العرب، يفيد باعتذار الاستاد عن استضافة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى مساء السبت المقبل فى إياب دور الـ8 الأفريقى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن مسئولى الاستاد رفضوا استضافة اللقاء وطلبوا من اتحاد الكرة والأهلى البحث عن ملعب بديل، لافتا إلى أن المفاوضات مازالت سارية لحسم الملعب النهائى للقاء.

كان الأهلى خسر 5-0 فى مباراة الذهاب، ويحتاج للفوز بسداسية نظيفة فى لقاء العودة حتى يتأهل لدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا.