شكرا لقرائتكم نجوم سلة الزمالك القدامى يدعمون الأبيض قبل الكلاسيكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نجوم سلة الزمالك القدامى على زيارة تدريب الفريق الأول ، بقيادة عصام عبد الحميد المدير الفنى ، لدعم ومساندة الأبيض قبل مواجهات قبل نهائى بطولة دورى السوبر ، المقرر أن يلتقى فيه الزمالك مع الأهلى .

وقد شهد التدريب حضور كلا من مرسى محمود ، إلبرت موريس ، حمدى سعودى ، نهاد بيرم ، طارق سليم ، فتحى كامل ، خالد السعيد ، عادل عبد الله ، بالإضافة إلى فتحى شحاته رئيس منطقة القاهرة ، و يحيى زكريا رئيس منطقة الجيزة .

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ومن المقرر أن تقام نهائيات دورى السوبر بدأ من يوم 12 أبريل الجارى ، بين فريقى الأهلى و الزمالك ، و الاتحاد مع الجزيرة ، لمدة 4 أيام ، لتحديد الفريقان المتأهلان إلى النهائى .