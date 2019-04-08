شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين لاسارتى واللاعبين قبل مران الأهلى استعدادا للمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الاثنين على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وطالب لاسارتى لاعبيه بضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة ونسيان الخسارة السابقة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، وغلق الملف الأفريقى مؤقتا استعدادا للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.
ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
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