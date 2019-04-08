شكرا لقرائتكم "وظيفة" حامل الكرات سبب إنذار حارس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل عماد السيد الحارس البديل للزمالك، على إنذار أصفر فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى دور ربع النهائى بالكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل السلبى ولكن السبب الحقيقى للإنذار لم تكشفه اللقطات التليفزيونية.

وكشف مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة: "الواقعة بدايتها خروج الكرة تجاه مقاعد بدلاء الزمالك وكانت رمية تماس لصالح حسنية أغادير المغربى وتوجه لاعبا بالفريق المغربى من أجل الحصول على الكرة التى قام عماد السيد برميها بعيدا عنه لرؤيته إن لاعبى فريقه متقدمين وإن لعب الكرة بشكل سريع قد يؤدى إلى هجمة خطيرة على فريقه".

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وقام الحكم الرابع بعد ذلك بالتوجه للحديث مع حارس الزمالك البديل بأن ما فعله أمراً خاطئاً وعليه عدم تكرار الأمر واعترض الحارس البديل للفريق الأبيض على الحكم الرابع وهو ما جعل حكم المباراة يتوجه إليه ويشهر له الإنذار الأصفر نتيجة اعتراضه على الحكم الرابع، من المقرر أن يقام العودة يوم الأحد المقبل بين الفريقان فى استاد الجيش بالسويس.