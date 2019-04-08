شكرا لقرائتكم اخبار الأهلى.. اجتماعات الخطيب تتواصل بعد خماسية صن داونز قبل المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، عدة جلسات مع كل من الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولاعبى الفريق بالكامل، على هامش مران الفريق الأحمر المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.
وحاول الخطيب التعرف على أسباب خسارة الفريق بخماسية من صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مطالبا الجميع بالتمسك بالأمل الضعيف فى اجتياز هذا الدور قبل مباراة العودة المقرر اقامتها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام.
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